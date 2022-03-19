Донецк, , 12:57 — REGNUM В Пантелеймоновке ранены три мирных жителя. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела ВФУ пострадали один мужчина по ул. Островского и 2 женщина по улицам Парковой и Виноградной», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка повреждена газовая труба по ул. Марковникова.

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