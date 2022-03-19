Ханты-Мансийск, , 12:54 — REGNUM В Югре за сутки на 19 марта госпитализировали 38 больных с COVID-19, 1715 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Борьба с коронавирусом Mos.ru

За минувшие сутки в Югре выявлено 430 новых случаев заражения коронавирусом, на 16 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 16 марта является Сургуте — 53.

С начала пандемии в Югре к 19 марта насчитывается 204 367 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 193 126 пациентов, 2487 скончались (на четыре пациентов больше, чем днём ранее).

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