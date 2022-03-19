Минск, 19 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ситуацией на Украине управляют представители США и Запада, которые находятся в Киеве.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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«Сейчас — это мое убеждение… там непосредственно из Киева уже определенные люди управляют ситуацией, прежде всего на фронте… Не Зеленский руководит всем процессом, и там даже не советники советуют военным, как себя вести, — там полностью представители Запада и США взяли в руки управление военной операцией, противодействие России», — заявил он в интервью японскому телеканалу TBS.

У Зеленского «грубо говоря, на столе два телефона… спутниковая связь с Байденом и премьером Англии Джонсоном», добавил он.

Он считает, что скорее президент США не позвонит, так как то, что происходит в Европе, выгодно для США. Лукашенко отметил, что имеет в виду, что бои быстро закончатся, если «Америка займет позицию по установлению мира на украинской земле».

«Но эта позиция им сейчас не нужна, она не в их интересах», — добавил он.