Воронеж, 19 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Тройная автоавария с пострадавшими произошла в Воронеже вечером 18 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, около 21:30 на улице Матросова 36-летний водитель Audi A5 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Mazda СХ 5. Последний автомобиль от удара выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Peugeot 307.

В результате аварии водитель Audi A5 получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии полиция начала проверку.