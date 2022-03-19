19 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Еженедельные траты зарубежных авиакомпаний на облёт России — совсем не маленькие, особенно если обозначенные 37 млн долларов перемножить на количество недель в году. Получается уже 1,95 миллиарда. Кому санкциями хуже сделали?

Светлана Шаповалова, , 13:11 — REGNUM Известие о том, что зарубежные авиакомпании, введя антироссийские санкции, еженедельно тратят более 37,5 млн долларов на облет России, иронично встретили в Сети: такова цена русофобии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Лабас Александр. В полете. 1935

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«А горючее все дорожает… Песня прямо…» — заметила Гульмира.

«Интересно, на сколько их хватит?» — вопрошает Наталья.

«Дурачье — оно и в Европе дурачье», — считает Ирина.

«Быть американской подстилкой дорого обходится», — смеётся Ольга.

«Облететь Россию, это облететь полмира, пускай помучаются, бесы», — считает Светлана.

«Поздравляем Европу и США с введением санкций авиакомпаниям! Платите, у вас денег много, подождите, вы ещё штрафы заплатите за то, что ваши самолёты стоят в наших аэропортах», — отметил Ник.

«Мало деньги тратят, время в полете, представляете, насколько увеличилось? Санкционщики хреновы», — замечает Виктория.

«За русофобию должны платить, всё правильно», — поделился мнением Дмитрий Д.

«Россия велика, закрытое для извращенцев российское небо и водные артерии теперь обходятся им в крупную копеечку, да и небезопасны иные пути, кроме российских, а уж тех, кто зуб на них точит больше тех, кто захочет безвозвратно обострять отношения с Россией. Очевидно санкционный порыв извращенцев коллективного Запада сдуется после эксклюзивных мастер-классов России», — пишет N.

«Запад так стращает вводом санкций, что мы явно должны вроде как забиться под кровати от страха. Вот только русский народ вообще оптимист и редко сдается, а уж когда его пытаются задавить абсурдностью, вовсе показывает зубы. Так что санкции для нас как тот лимон, из которого мы сделаем лимонад. Нет иностранного производства? Будем и дальше развивать да совершенствовать свое. Вот и все», — рассуждает Марат Захаров.

«Нормальные санкции. Себе же во вред. Скоро соберутся эти все компании и Байдену набьют харю», — отмечает Валерий Викторович.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, ранее о том, что из-за решения ряда стран запретить полеты российских авиакомпаний и зеркального ответа России дополнительные расходы перевозчиков 19 стран на облет воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долларов США еженедельно, сообщили в Минтрансе.

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