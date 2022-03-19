Обнинск, Калужская область, 19 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Пожар, в результате которого погиб 48-летний мужчина, произошёл на строительном объекте в бытовке в Обнинске Калужской области около 22:20 18 марта. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Предварительно установлено, что возгорание в бытовке произошло из-за того, что рабочий закурил в постели.

По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.