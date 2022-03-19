Москва, , 19:53 — REGNUM В Азербайджане после удачного завершения войны 2020 года ощутили чувство победы, и поэтому азербайджанское общественное мнение будет требовать от своего правительства новых решительных действий. Об этом 18 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Аслан Рубаев.

Солдаты азербайджанской армии Mod.gov.az

«В Азербайджане почуяли кровь. Азебайджанское общество почуствовало, что может додавить Армению. Ему, конечно же, хочется довести войну до победного конца, дойти дальше. Оно не удовлетворено теми землями, которые закрепились за Азербайджаном по последнему договору, и оно толкает азербайджанское правительство дальше в расчёте на то, что что война 2020 года завершилась успехом, и теперь этот успех нужно довести до конца», — сказал эксперт.

Напомним, что так называемая «44-дневная война» 2020 года между Азербайджаном и Арменией закончилась поражением армянской стороны и переходом ряда территорий Нагорного Карабаха под азербайджанский контроль.