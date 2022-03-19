Москва, , 12:43 — REGNUM Правительство США рассматривает возможность отключения России от спутниковой навигационной системы GPS, заявил 19 марта генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе визита в Ракетно-космический центр «Прогресс». Об этом сообщает РИА Новости.

Система ГЛОНАСС Vestnik-glonass.ru

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«Рассматривается такой вопрос», — заявил Рогозин.

Он уточнил, что это решение не нанесёт серьёзного ущерба гражданам РФ. Рогозин объяснил, что смартфоны в России уже подключены к отечественной системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать в штатном режиме.

Американская спутниковая система GPS (англ. Global Positioning System) используется с 80-х годов прошлого века. Эта система разработана в интересах министерства обороны США, однако в дальнейшем она начала широко использоваться в гражданской сфере.

Отечественная Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) также первоначально имела военное предназначение. Сейчас она широко применяется в гражданской навигации, при этом почти все наземные станции управления ГЛОНАСС находятся на территории России.