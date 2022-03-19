Ростов-на-Дону, 19 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Ростовчанка обратилась в полицию после того, как стал жертвой телефонного мошенника. 61-летняя женщина лишилась 4,5 млн рублей, взятых в кредит. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 19 марта.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Заявительница ответила на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником безопасности одного из банков и сказал, что на ростовчанку якобы оформлены кредиты. Аферист убедил женщину оформить новый кредит для погашения старых, а затем перечислить средства якобы на безопасный счет. Жертва мошенника лишилась 4,5 млн рублей, оформленных в кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).