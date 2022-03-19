Белгород, , 12:29 — REGNUM Спрос на лекарственные препараты в Белгородской области при обычных запасах в аптеках вырос до десяти раз. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя ситуация с наличием медикаментов в аптеках региона. Ситуация характерна для всех регионов России, а не только для Белгородской области.

Лекарства

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«Про ситуацию с препаратами для щитовидной железы я знаю. Их уже привезли в Белгородскую область для розничной продажи. Есть проблемы с поставками отдельных импортных препаратов, делаем всё возможное для их возвращения в аптеки», — сообщил глава региона.

В правительстве региона сообщили, что в настоящее время ведётся работа над увеличением поставок для удовлетворения спроса на лекарства. Дефиците на тот или иной препарат жителям предлагается сообщить по телефону колл-центра «122».