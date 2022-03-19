Киев, , 12:26 — REGNUM Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский мало управляет процессами на Украине.

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«Могу высказать свою точку зрения в отношении… Зеленского сейчас. Я считаю, что он мало управляет процессами в Украине. Он и до конфликта мало вникал в эти процессы… Но он неглупый человек, и я надеялся, что с опытом, во второй президентский срок, он абсолютно будет адекватно управлять ситуацией в Украине. Не произошло — начался конфликт», — заявил он в интервью японскому телеканалу TBS.

Также Лукашенко заявил, что Украина не должна иметь ядерное оружие и угрожать России.

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