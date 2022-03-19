Лукашенко: Зеленский мало управляет процессами на Украине
Киев, 19 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский мало управляет процессами на Украине.
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Александр Лукашенко
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"Могу высказать свою точку зрения в отношении… Зеленского сейчас. Я считаю, что он мало управляет процессами на Украине. Он и до конфликта мало вникал в эти процессы… Но он неглупый человек, и я надеялся, что с опытом, во второй президентский срок, он абсолютно будет адекватно управлять ситуацией на Украине. Не произошло — начался конфликт», — заявил он в интервью японскому телеканалу TBS.
Также Лукашенко заявил, что Украина не должна иметь ядерное оружие и угрожать России.