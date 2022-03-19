* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM Ростовская область продолжает принимать мирных граждан, эвакуированных из Донбасса и с Украины. Беженцы долгое время провели в подвалах, убежищах. Первую помощь люди получают в городках жизнеобеспечения МЧС России, затем им помогают с расселением.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы уже радуемся, что тишина и безопасно. Мы находились в убежище, когда пришли русские военные и нас эвакуировали», — говорит жительница Мариуполя.

«Из Мариуполя мы бежали. Нас не выпускали, обложили со всех сторон. Опасно было, так как могли расстрелять за то, что хотели эвакуироваться из Мариуполя. Они нам сказали: «Хотите жить, значит, оставайтесь!». Мы им [боевикам нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] нужны были для прикрытия. Они прикрывались нашими телами. Мы просидели в подвале 21 день. Первое время выходили, а последние пять-шесть дней [оставались в подвале], потому что горело все здание после обстрелов. «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это жесткие люди, с ними договориться нельзя. Это страшно: хочешь вылезти, а можешь быть погребенным заживо. С нами были маленькие дети. Все, слава богу, живы», — поделился беженец, потерявший связь с дочерью.

ИА REGNUM сообщало, что жители Мариуполя в ночь на 19 марта пересекли на трёх автобусах границу с Россией и приехали в Ростовскую область. В 13 автобусах находятся более 350 человек. Из них около 50 беженцев будут направлены железнодорожным транспортом в Ярославскую область, остальных разместят в ПВР в Таганроге.

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