Воронеж, , 12:22 — REGNUM В Воронеже готовятся принять около 200 эвакуированных граждан с территории Украины, об этом сообщил в телеграм-канале 19 марта мэр Вадим Кстенин.

Мэрия Воронежа © ИА REGNUM

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«Готовимся сегодня принять в городских ПВР еще около двухсот граждан, разместим на базах отдых «Маяк» и «Обломов», по необходимости в «Азимуте», как и всегда — обеспечим жильем и питанием», — написал Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Воронежская область приняла 3,3 тысячи вынужденных переселенцев с территории Донбасса, всего регион готов принять около 7 тысяч человек. 17 марта в Воронеж прибыла очередная группа беженцев — 137 человек, ещё 40 человек приняли районы области.