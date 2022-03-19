Воронеж, 19 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Торги на проведение дорожных работ на 18 улицах Воронежа объявлены администрацией города, об этом 19 марта сообщил в телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

«Мы не только будем делать гарантийный ремонт, строить новые объекты и проводить в порядок частный сектор, но и обновим ряд дорог, например не видевший с 2014 года ремонта участок улицы Ломоносова — от Московского проспекта до Тимирязева, и улицу Крымскую, на которую получили много жалоб от горожан, также улицы Менделеева, Екатерины Зеленко, участок по 60-й Армии (от Хользунова до Генерала Лизюкова) и др.», — написал Кстенин.

Он добавил, что на данные улицы будет выделено дополнительно 304 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале было принято решение о выделении бюджету Воронежа 6,8 млрд рублей на реализацию ряда масштабных инфраструктурных проектов.