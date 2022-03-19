Донецк, 19 марта 2022, 12:14 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку две мины калибра 120 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:50 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 мины калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
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