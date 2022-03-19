Минск, , 12:11 — REGNUM Президент БелоруссииАлександр Лукашенко заявил, что Украина не должна иметь ядерное оружие и угрожать России.

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«Россия предлагает Украине стать такой, как Белоруссия, Киев не должен иметь ядерное оружие и угрожать РФ», — заявил он в интервью японскому телеканалу TBS.

Он подчеркнул, что «Беларусь и Россия — это одно целое, практически, в производстве, экономике, … в военном отношении у нас вообще одна группировка вооруженных сил».

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