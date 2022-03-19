Минск, 19 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина не должна иметь ядерное оружие и угрожать России.

President.gov.by Александр Лукашенко

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"Россия предлагает Украине стать такой, как Белоруссия, Киев не должен иметь ядерное оружие и угрожать РФ», — заявил он в интервью японскому телеканалу TBS.

Он подчеркнул, что «Белоруссия и Россия — это одно целое практически, в производстве, экономике… в военном отношении у нас вообще одна группировка вооруженных сил».