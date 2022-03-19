Минск, , 12:06 — REGNUM Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия не просто союзник для республики, две страны — одно целое в военной сфере и экономике.

Александр Лукашенко President.gov.by

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«Россия — не просто наш союзник. … Экономически — практически неразделенные системы, мы настолько серьезно вмонтированы в производственную систему РФ, а РФ — в белорусскую, что разрыв кооперационных связей приведет к катастрофе в экономике. У нас единый рынок — половину нашей продукции мы поставляем в РФ», — заявил он в интервью японскому телеканалу TBS.

Он подчеркнул, что «Беларусь и Россия — это одно целое, практически, в производстве, экономике, в продажах, — единый рынок, ‑ и в военном отношении у нас вообще одна группировка вооруженных сил».