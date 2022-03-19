Москва, , 12:06 — REGNUM В России запускается первая лаборатория научного кино, которая поможет режиссёрам наладить контакт с представителями научного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

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Первым этапом проекта станет создание 15 короткометражных фильмов. При работе над этими фильмами режиссёры смогут погрузиться в научную среду и узнать о проблемах и достижениях современной науки.

Приём заявок на участие в первом этапе проекта открыт до 28 марта. После завершения этого этапа короткометражные фильмы будут объединены в альманах, который выйдет на киноэкраны. На базе наиболее интересных проектов могут быть созданы полнометражные работы.

Главной целью проекта, реализуемого Минкультуры совместно со Сколтехом, является создание междисциплинарного сообщества ученых и кинематографистов. Это позволит повысить качество отечественных научно-популярных фильмов.