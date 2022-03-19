Туран, Тыва, 19 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 54-летний мужчина, обвиняемый в умышленном причинении супруге тяжкого вреда здоровью, в результате чего так скончалась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным ведомства, ночью 13 июня обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у жены металлическую кочергу и нанёс ей несколько ударов. От многочисленных телесных повреждений женщина позже скончалась в больнице.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.

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