Боровск, Калужская область, , 12:04 — REGNUM В этнографическом парке-музее «Этномир» Калужской области 19 марта открылся VI Международный фестиваль фильмов о путешествиях Travel Film. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на и.о. начальника управления развития туризма регионального министерства экономического развития Елену Сергееву

В калужском этнографическом парке-музее «Этномир». Ethnomir.ru

В программу кинофестиваля 2022 года вошли художественные и документальные картины, музыкальные видео и туристские видеоклипы, а также новая номинация — видео с дронов. Среди лент, заявленных к демонстрации, — работы Александра Малкова, Яны Сад, Максима Жуйкова, Изабель Мадарде, Карло Гуттадауро, Ника Робинсона и других.

«Посещение Международного кинофестиваля Travel Film доступно по входному билету. Непосредственно вход в кинозалы для посетителей парка будет свободным. С 10 марта по 28 апреля вход в крупнейший этнографический парк-музей России «Этномир» будет свободным для жителей Калужской области. Для гостей из других регионов — взрослых и детей старше 7 лет — стоимость билетов будет снижена на 50%. Дошкольники по-прежнему смогут посещать территорию парка бесплатно», — отметила Елена Сергеева.

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