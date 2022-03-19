Иркутск, 19 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На 1 марта 2022 г. в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Иркутской области по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поголовье птицы увеличилось на 0,8%, овец и коз — на 0,5%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что наличие крупного рогатого скота уменьшилось на 1,5% (из него коров — на 1,1%), свиней — на 3,6%.

Молоко. Коровы

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) на 6,8% больше, чем в январе-феврале 2021 г., яиц — меньше на 1,7%, молока — на 1,1%.

Доля хозяйств населения и фермеров в общем производстве молока составила 48,1%, мяса — 15,8, яиц — 5,5%; сельхозорганизаций — соответственно 51,9, 84,2, 94,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 февраля 2022 г. в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Иркутской области по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поголовье птицы увеличилось на 2,4%, овец и коз — на 0,2%.

Читайте также: Иркутские фермеры стали всё чаще пускать коров под нож