Тула, , 11:50 — REGNUM Фестиваль традиционной молдавской культуры «Мэрцишор-2022» состоялся в Туле, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 18 марта.

Фестиваль молдавской культуры «Мэрцишор-2022» прошёл в Туле Управление пресс-службы правительства Тульской области

Участниками фестиваля в этом году стали 120 представителей молдавских и гагаузских диаспор из 25 регионов России.

В фестивале также принял участие посол Республики Молдавия в России Лилиан Дарий.

«У нашего региона и Республики Молдова большой потенциал для сотрудничества во всех отраслях. Уверена, что наши отношения будут развиваться и дальше», — приветствовала участников фестиваля министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В рамках фестиваля, в частности, состоялась выставка кукол в национальных костюмах, также концерт.

Праздник весны Мэрцишор отмечают в Молдавии с 1 по 31 марта — в этот период принято дарить друг другу небольшие бутоньерки с пожеланием «Живите и цветите, как яблони в сердце весны».