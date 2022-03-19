Киев, , 11:49 — REGNUM Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам… Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдёт до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что все чаще с передовой присылают видео, на которых чеченские силовики «радуют новыми кадрами» с захваченными националистами.

«Что касается членов нацформирований, тут все более чем понятно. Если нет мирных граждан под рукой, действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины — бег без оглядки. Данная тактика в последнее время не даёт ожидаемого результата», — добавил он.