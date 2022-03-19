Новосибирск, , 11:47 — REGNUM Санкции не сказались на работе Новосибирского авиаремонтного завода (АО «НАРЗ»). Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

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«Наши вертолёты серии Ми-8/17 и Ми-26(Т) широко разошлись по миру, у них есть сроки эксплуатации, сроки обслуживания, ремонта, и всё это происходит на нашем заводе, — прокомментировал Локоть. — Во время посещения предприятия я убедился, что все цеха заполнены машинами, работа по их ремонту продолжается. Несмотря на то что предприятие и в целом корпорация попали под санкционные действия, мы видим, что оно работает уверенно, ритмично и с оптимизмом смотрит в будущее».

По официальным данным, в цехах предприятия на разных этапах ремонта находятся 24 вертолёта. Работа расписана до конца года.

На заводе уточнили, что используют запчасти российского производства, а часть деталей изготавливают сами.