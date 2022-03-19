Иркутск, , 11:46 — REGNUM Годовой объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий Приангарья превышает 100 тысяч тонн (в убойном весе). Главным производителем являются сельхозорганизации, треть приходится на хозяйства населения, 8% обеспечивают фермерские хозяйства. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики по случаю Международного дня без мяса, отмечаемого 20 марта в России, Украине, Белоруссии и других странах.

Мясо Pixabay.com

Отмечается также, что значительная часть мясных ресурсов Приангарья формируется за счет ввоза из-за пределов региона, уровень самообеспеченности составляет 62%.

Душевое потребление мясной продукции постепенно возрастает, по данным семейных бюджетов, в 2020 году на члена семьи пришлось в среднем 94,8 кг.

Жители Иркутской области из всех средств, выделяемых на приобретение продуктов, каждый четвертый рубль тратят на покупку мясной продукции. Не все могут выделить на эти цели нужную сумму. Разный уровень доходов неизбежно вызывает дифференциацию в потреблении продуктов.

В 20%-ой группе самых обеспеченных жителей Приангарья по сравнению с такой же по численности группой населения с минимальным уровнем благосостояния душевое потребление мяса и мясопродуктов почти вдвое больше. Такой же разрыв в уровне потребления этого важного продукта зафиксирован между бездетными семьями и семействами с двумя и более детьми.

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