Донецк, 19 марта 2022, 11:46 — REGNUM В ходе зачистки от украинских войск Марьинки 9 человек сложили оружие, двоим оказана медпомощь. Об этом 19 марта сообщает Народная милиция ДНР.

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