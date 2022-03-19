Бичурский район, Бурятия, 19 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В 2021 году хозяйства в Бурятии намолотили 122,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, по сравнению с 2020 годом производство зерна увеличилось на 36,8%.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

«Сельхозпроизводители Мухоршибирского, Бичурского, Тарбагатайского, Кяхтинского и Кабанского районов в 2021 году увеличили производство зерна на 39,7%. Суммарно ими получено 89,3 тыс. тонн или 73,0% валового сбора», — добавили в службе статистики.

При этом производство картофеля и овощей уменьшилось на 6,4 и 1,5% до 109,8 тыс. и 37,5 тыс. тонн соответственно. Как отмечается, если основными производителями зерна в республике остаются сельскохозяйственные организации, то картофель и овощи в основном выращивают местные жители.