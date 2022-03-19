Анапа, Краснодарский край, 19 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Краснодарском крае начала работу первая казачья смена «Атаманы ХХI века». На берегу Чёрного моря обучение пройдут 60 молодых казаков из 12 реестровых войсковых казачьих обществ России.

Don-kazak.ru Казачья молодёжь

На площадке всероссийского детского центра «Смена» под Анапой лидеры молодёжного казачьего движения России собрались, чтобы заявить о своих планах, поделиться опытом и обрести навыки проектной деятельности, встретить новых друзей.

ИА REGNUM сообщало, что с 18 по 31 марта на Кубани обучение пройдут 60 ребят из учебных заведений, реализующих казачий компонент. Образовательная программа включает четыре модуля: «Как вести за собой. Лидерские качества атамана XXI века», «Казачья удаль. От спорта к патриотизму», «Казачья станица. Традиционная народная культура казачества», «Казачья смена. Казачьи инициативы и проекты».