На Кубани начала работу первая казачья смена «Атаманы ХХI века»
Анапа, Краснодарский край, 19 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Краснодарском крае начала работу первая казачья смена «Атаманы ХХI века». На берегу Чёрного моря обучение пройдут 60 молодых казаков из 12 реестровых войсковых казачьих обществ России.
На площадке всероссийского детского центра «Смена» под Анапой лидеры молодёжного казачьего движения России собрались, чтобы заявить о своих планах, поделиться опытом и обрести навыки проектной деятельности, встретить новых друзей.
ИА REGNUM сообщало, что с 18 по 31 марта на Кубани обучение пройдут 60 ребят из учебных заведений, реализующих казачий компонент. Образовательная программа включает четыре модуля: «Как вести за собой. Лидерские качества атамана XXI века», «Казачья удаль. От спорта к патриотизму», «Казачья станица. Традиционная народная культура казачества», «Казачья смена. Казачьи инициативы и проекты».