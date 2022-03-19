Москва, , 11:42 — REGNUM Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в связи с участившимися случаями травли российских и русскоговорящих детей за пределами страны обратилась в адрес Верховного Комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В своем обращении к представителю Организации Объединенных Наций она обратила внимание на многочисленные факты дискриминации по национальному признаку российских и русскоязычных детей в ряде государств.

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«В настоящее время в мой адрес с тревожной регулярностью поступает информация о притеснениях, нападениях, травле и иных формах неправомерного воздействия на российских и русскоязычных детей», — сообщила Мария Львова-Белова в своем письме Бачелет, отметив беспрецедентную антироссийскую кампанию, активно подпитываемую усилиями средств массовой информации.

«Подобные ситуации всегда вызывали и вызывают особое беспокойство в связи с тем, что дети являются наиболее уязвимой категорией граждан и нуждаются в специальной охране и заботе. Однако сейчас, наравне со взрослыми, они подвергаются угрозам и насилию из-за своего происхождения, в том числе, в учебных заведениях, зачастую, при попустительстве, либо открытом одобрении властей некоторых государств», — обратила внимание Уполномоченный по правам ребенка.

Сложившаяся ситуация в отношении российских и русскоязычных детей, требует не только пристального внимания, но и решительного осуждения, как не соответствующая идеалам, провозглашенным в Уставе ООН, уверена Мария Львова-Белова. В заключительной части письма она попросила принять меры для пресечения всех форм дискриминации российских и русскоязычных детей.

Аналогичные письма были направлены в адрес Председателя Комитета ООН по правам ребёнка Микико Отани и Председателя Европейской Сети Детских Омбудсменов (ENOC) Теони Куфониколаку, сообщает пресс-служба Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.