Москва, 19 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Научная программа 67-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию предусматривает проведение около 50 экспериментов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Длительность экспедиции МКС-67 составит 195 суток. За это время космонавты проведут 19 исследований по космической биологии и физиологии. Столько же экспериментов будут проведены в сфере перспективных космических технологий.

В программу экспедиции входит семь исследований космическому материаловедению и 2 эксперимента по физике космических лучей. Программа включает эксперимент «Терминатор» по исследованию Земли из космоса, а также практические задачи и образовательные мероприятия.

Члены экипажа МКС-67 Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков прибыли на МКС на корабле «Союз МС-21» 18 марта. 30 марта орбитальную станцию покинет корабль «Союз МС-19» с космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и астронавтом США Марком Ванде Хаем.