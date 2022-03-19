Орел, 19 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Более 922 млн рублей будет направлено на переселение из аварийного жилья в Орловской области в 2022 году, сообщила пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

Основную долю — 659,9 млн рублей — составляют средства федерального бюджета, из регионального бюджета выделят 262,8 млн рублей.

В пресс-службе правительства отметили, что данный объём финансирования позволит до конца 2022 года расселить значительную часть аварийного жилья, запланированного к расселению на 2023−2024 годы.

Всего за период 2019—2021 годов расселено 16 тыс. кв. м жилья, улучшили жилищные условия 1070 граждан. Всего, с учётом 2022 года, планируется расселить 27,6 тыс. кв. м.