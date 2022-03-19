Новосибирск, , 11:38 — REGNUM Все работы на новом ледовом дворце спорта в Новосибирске ведутся в строгом соответствии с графиком. Об этом во время выездного совещания на стройплощадке сегодня, 19 марта, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске Правительство Новосибирской области

«Сегодня обратил бы особое внимание на важный этап работы отделочников по укладке плитки. Материала ежедневно поступает очень много, и с каждым днём всё новые помещения приобретают законченный вид. Принятое в 2021 году решение об увеличении авансов и наполнении строек деньгами стало сегодня, по сути, спасительным для многих объектов, в том числе и для ЛДС, — отметил он. — По некоторым позициям сейчас возникли сложности в логистике поставок, но могу заверить, что сегодня график работ на ледовой арене полностью обеспечен материалами, оборудованием, актуализированными техническими и сметными решениями, подтверждёнными госэкспертизой, обеспечен лимитом финансирования. Единственное, что требуется снова увеличить — это число рабочих рук. Фронтов работы очень много, поэтому приглашаю всех строителей Новосибирской области поработать на ледовой арене».

По его словам, на объект можно принять ещё около 500 человек.

Напомним, что ледовую арену в Новосибирске возводили к Молодёжному чемпионату мира по хаккею-2023. Однако, совет Международной федерации хоккея отстранил сборную России от международных соревнований на неопределённый срок.

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