Белая Калитва, Ростовская область, 19 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Ростовской области рассматривается вопрос фиксации цен на хлеб. Об этом в телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«На встречах с активом районов обсуждаем антикризисные меры. В Белой Калитве депутат Госдумы РФ Николай Гончаров («Единая Россия») выступил с инициативой заключить между сельхозтоваропроизводителями и хлебопёками Ростовской области соглашение, зафиксировав цену на требующиеся объёмы муки и, как следствие, на хлеб. Интересное предложение, поручил проработать вопрос», — написал глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что депутаты Госдумы России обратились к главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой принять ряд мер, направленных на сдерживание цен на хлеб и хлебобулочные изделия, в их числе — разрешить временную продажу хлеба без упаковки. Также парламентарии предлагают отнести предприятия хлебопекарной промышленности к статусу сельскохозяйственных товаропроизводителей и распространить на них все меры государственной поддержки.