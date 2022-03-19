Нерчинск, Забайкальский край, 19 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Забайкалье нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» стали поводом для возбуждения уголовных дел в отношении заместителя руководителя администрации по жилищно-коммунальным вопросам и строительству администрации городского поселения «Нерчинское» Сергея Чемезова. Подробности сообщает территориальное СУ СК РФ.

(сс) Mariasubb12 Нерчинск

По данным следствия, в декабре 2019 года между администрацией городского поселения и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству исторического центра города Нерчинска на сумму свыше 59 млн. руб.

В последующем индивидуальный предприниматель заключил с компанией-подрядчиком договор по выполнению основного объема работ на объекте и уполномочил своего знакомого представлять его права и интересы по исполнению контракта, который обратился к Чемезову с просьбой об оказании помощи в поиске источника приобретения песчано-гравийной смеси для устройства подстилающих слоев на объекте.

Чемезов, не обладая полномочиями по предоставлению в пользование участков недр местного значения, дал разрешение на добычу, погрузку и вывоз песчано-гравийной смеси с карьера, расположенного в черте города Нерчинска, что повлекло вывоз с карьера ПГС в объеме 2 283 м3 на сумму около 300 тыс. руб.

Также следователи установили, что в нарушение условий договора и контракта субподрядчик не выполнил комплекс работ по благоустройству площади, при этом подозреваемый из иной личной заинтересованности принял объект в ненадлежащем состоянии, что повлекло причинение ущерба бюджету городского поселения на сумму свыше 26 млн руб.

В настоящее время в рамках уголовных дел следствием устанавливаются фактические обстоятельства совершенных преступлений. Изучается финансовая и техническая документация, назначены необходимые экспертные исследования, проводятся допросы и иные следственные действия. Уголовное дело возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

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