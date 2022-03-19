Кабул, 19 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Ряд жителей Тахара (Афгнистан) говорят, что в провинции увеличилось число случаев заболевания корью.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Жители уезда Дашти-Кала провинции Тахар сообщили газете «8 Собх» в пятницу, 18 марта, что за последние дни в уездную больницу поступило большое количество больных корью детей.

По их словам, из-за отсутствия лекарств и средств ухода за больными корью детям почти не оказывается помощи.

Они призывают местных чиновников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и агентства по оказанию помощи решить эту проблему, иначе погибнет много детей.

За последние два месяца заболеваемость корью увеличилась в большинстве провинций, что привело к гибели детей.