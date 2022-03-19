Ташкент, , 11:32 — REGNUM Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев накануне вечером провел открытый диалог с медицинскими работниками, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

На совещании отмечалось, что за последние пять лет в стране было построено и отремонтировано около 2 тысяч медицинских учреждений.

«Эта работа будет продолжена, улучшатся условия в 1100 больницах. Будет принята Программа цифровизации всех направлений медицины, начиная с первичного звена. В ближайшие два года все медучреждения будут оснащены новыми компьютерами, бумажная работа сократится, будут внедрены современные методы», — сообщает пресс-служба по итогам совещания.