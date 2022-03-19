Донецк, 19 марта 2022, 11:30 — REGNUM ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибра 122 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 — н.п. Новобахмутовка — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 11 снарядов калибра 122 мм», отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой 8 снарядов калибра 122 мм.
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