Донецк, 19 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибра 122 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 — н.п. Новобахмутовка — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 11 снарядов калибра 122 мм», отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой 8 снарядов калибра 122 мм.