Ташкент, , 11:26 — REGNUM Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев накануне вечером провел открытый диалог с медицинскими работниками, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Мероприятию предшествовала долгая подготовка, были изучены мнения врачей и населения. Поступило более 25 тысяч обращений, 8 тысяч из которых касались личных вопросов и были решены на месте. 17 тысяч обращений посвящены системным проблемам», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев в своем выступлении обозначил 7 направлений работы, выработанных на основе обобщения и систематизации обращений.

«Первое направление — приближение первичных медицинских услуг населению, второе — развитие скорой медицинской помощи, третье — улучшение условий в медицинских учреждениях, четвертое — материальное стимулирование работников сферы, пятое — обеспечение больниц квалифицированными кадрами, шестое — повышение культуры здоровой жизни в обществе, седьмое — профилактика заболеваний», — сообщает пресс-служба.