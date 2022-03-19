Новосибирск, , 11:24 — REGNUM В Новосибирской области после морозов ожидаются колебания температуры воздуха с дальнейшем потеплением. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Оттепель

По данным синоптиков, с начала следующей недели днём в регионе будет от 0 °C до — 5 °C.

«Такая погода может спровоцировать возникновение чрезвычайных происшествий различного характера», — прокомментировали ситуацию в региональном управлении МЧС РФ, попросив новосибирцев обратить внимание на меры безопасности.