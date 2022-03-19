Рабочий посёлок Залари, Иркутская область, 19 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Иркутской области двое детей — брат с сестрой 11 лет и 9 лет — остались живы во время пожара в частном доме посёлка Залари и даже не пострадали благодаря сработавшему дымовому извещателю. Произошло это накануне утром, сообщает 19 марта территориальное ГУ МЧС РФ.

https://39.mchs.gov.ru/ Пожарный извещатель

Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу 18 марта в 09:30 по местному времени. Горел частный жилой дом на улице Куйбышева. К месту пожара незамедлительно выехали два пожарных расчёта и добровольная пожарная дружина населённого пункта. На момент прибытия первого подразделения горели кровля жилого дома и кровля летней кухни, веранда была охвачена огнем по всей площади. Существовала угроза распространения огня. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались три человека.

В течение 15 минут открытый огонь был ликвидирован. В результате пожара уничтожена веранда, кровля летней кухни на площади 36 квадратных метров, повреждена кровля жилого дома на площади 20 квадратных метров. Спасено три строения. Погибших и пострадавших нет.

Как выяснили дознаватели МЧС России, пожар начался утром в помещении бойлерной внутри дома из-за короткого замыкания. Через окно по плотной застройки открытый огонь быстро распространился на крыши дома и соседней летней кухни.

В доме в это время спали двое детей, которые не пошли в школу из-за болезни. Остальные, старшие дети, находились в школе. За детьми присматривал отец, но именно в момент возгорания он вышел в соседнюю с домом летнюю кухню. Из-за едкого дыма сработала сигнализация, разбудив девочку. Она бросилась за помощью к отцу, и мужчина, узнав о пожаре, кинулся в дом и спас мальчика.

Всего в этой благополучной многодетной семье воспитывается пятеро детей. Устройство раннего обнаружения пожара было установлено в их доме три года назад работниками местной администрации, а сегодня благодаря пожарному извещателю дети остались живы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области отмечено обострение пожароопасный обстановки. Только в течение суток, 12 марта: произошло 16 техногенных возгораний, погиб один человек, ещё один пострадал и 29 человек спасены во время пожара в квартире многоквартирного дома в Ангарске.

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