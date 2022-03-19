Кузбассовцы выразили «ZA» сплочению и единству
Кемерово, 19 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Жители кузбасского посёлка Тяжинский выразили поддержку президенту РФ и его решению о проведении спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации города Кемерово.
(сс)
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«В посёлке прошёл автопробег в поддержку спецоперации Вооружённых сил России на Украине. Инициаторы акции — жители посёлка. 40 машин с буквами Z и V проехали по улицам», — уточнили в мэрии.
В конце участники автопробега выстроили машины в слово «ZA», выразили согласие сплочению и единству.
Также в посёлке прошёл танцевальный флешмоб.