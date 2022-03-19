Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM Ростовская прокуратура проводит проверку после массового отравления детей в санаторной школе-интернате, расположенной в Пролетарском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Ysia.ru

По факту массового отравления учащихся возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в сфере охраны жизни и здоровья детей.

«Изъяты пробы продуктов питания и готовых блюд, произведены смывы с поверхности различных участков помещения. Проверка продолжается, по итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что 16 марта у воспитанников в возрасте от семи до 15 лет резко ухудшилось самочувствие после употребления готовых обедов. 17 детей были доставлены в больницу.

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