Москва, , 11:13 — REGNUM Роскомнадзор снова призвал Google снять ограничения с заблокированных Youtube-каналов российских СМИ.

Роскомнадзор Rkn.gov.ru

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Ведомство зафиксировало 54 факта применения ограничений в отношении каналов РФ на платформе.

«По всем фактам цензуры российских СМИ … Роскомнадзор направлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее, по состоянию на 18 марта со стороны Google LLC эти требования не выполнены», — отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Там напомнили о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ.

Между тем, депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предлагает блогерам не ограничиваться одной платформой для публикации видеороликов.

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