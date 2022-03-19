Кабул, , 11:10 — REGNUM Human Rights Watch сообщает о значительном уровне младенческой смертности в Афганистане. Согласно недавнему отчету агентства, с начала этого года в Афганистане от недоедания и болезней, связанных с голодом, умерло около 13 000 младенцев. В среднем более 170 малышей в день.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность по поводу отсутствия продовольственной безопасности и кризиса недоедания в Афганистане, заявив, что число людей, стоящих на пороге голода, увеличилось с 14 миллионов человек в июле 2021 года до 23 миллионов.

По имеющимся данным, в настоящее время в больницах всех провинций находится большое количество младенцев.

ООН запросила почти 5 миллиардов долларов на предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане. Деньги до сих пор не предоставлены, а США все еще ставят юридические проволочки оказанию гуманитарной помощи на сумму 3,5 миллиарда долларов из валютных резервов Афганистана.

Министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки призвал международное сообщество не политизировать оказание помощи афганскому народу. Однако присутствие лица, находящегося в списке террористов, в руководстве Центрального банка Афганистана, стало проблемой и затруднило взаимодействие Запада с этим финансовым институтом.