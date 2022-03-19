Ташкент, , 11:08 — REGNUM Официальные резервные активы Узбекистана на 1 марта составили 35,36 млрд долларов, увеличившись за прошлый месяц на 935,3 млн долларов.

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на данные Центрального банка Узбекистана.

Сообщается, что рост произошёл в основном за счёт увеличения резервов в иностранной валюте в феврале — на 983,2 миллиона долларов.

«Стоимость золотых запасов практически не изменилась (20,72 млрд долларов), но его физический объём снизился на 0,7 миллиона тройских унций (около 21,7 тонны) — до 10,9 млн тройских унций», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, это свидетельствует о том, что Центробанк мог продавать золото в феврале.