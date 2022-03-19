Ташкент, 19 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Официальные резервные активы Узбекистана на 1 марта составили 35,36 млрд долларов, увеличившись за прошлый месяц на 935,3 млн долларов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на данные Центрального банка Узбекистана.

Сообщается, что рост произошёл в основном за счёт увеличения резервов в иностранной валюте в феврале — на 983,2 миллиона долларов.

«Стоимость золотых запасов практически не изменилась (20,72 млрд долларов), но его физический объём снизился на 0,7 миллиона тройских унций (около 21,7 тонны) — до 10,9 млн тройских унций», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, это свидетельствует о том, что Центробанк мог продавать золото в феврале.