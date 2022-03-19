Ашхабад, 19 марта 2022, 11:06 — REGNUM В Туркмении принес присягу и вступил в должность новый президент, сын предыдущего лидера страны Сердар Бердымухамедов.
Инаугурация, согласно закону Туркмении, прошла при участии депутатов обеих палат парламента, членов правительства, представителей правоохранительных и военных ведомств, Центризбиркома, местных органов госвласти и общественности.
Бердымухамедов будет возглавлять страну следующие 8 лет.
Ранее российский президент Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах в Туркмении и пожелал ему успешной работы.
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